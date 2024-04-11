البرلمان الأوروبي يصوت لصالح مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وإنهاء استخدام حشوات الأسنان الزئبقية

صوت البرلمان الأوروبي لصالح تدابير لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية وإنهاء استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق.

وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن إصلاح شامل لتشريعات الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء، حسبما أعلن البرلمان. والهدف من ذلك هو تعزيز تطوير استعدادات جديدة.

وقال تيمو فولكين، عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي يشارك في التفاوض على المشروع نيابة عن البرلمان: "هذه المراجعة تمهد الطريق لمواجهة التحديات الحرجة مثل نقص الأدوية ومقاومة مضادات الميكروبات".

ووصف زميله الألماني في البرلمان الأوروبي بيتر ليز وفاة 35 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي كل عام لأن المضادات الحيوية لم تعد فعالة بأنها "فضيحة".

وفي المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى تبرير أفضل عندما يريد الطبيب وصف المضادات الحيوية.

وغالبا ما تكون هناك بكتيريا منتشرة شديدة المقاومة للمضادات الحيوية خاصة في المستشفيات. ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي جعل تطوير المضادات الحيوية الرائدة أكثر جاذبية.

وتستند الخطة إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية ولا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولن تبدأ المفاوضات إلا بعد الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران/يونيو.

كما صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء لصالح اقتراح بفرض حظر واسع النطاق على حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق اعتبارا من عام 2025.

والهدف من ذلك هو حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للزئبق. وستكون هناك استثناءات إذا اعتبر طبيب الأسنان أن مثل هذا الحشو ضروري للغاية ، على سبيل المثال بسبب الاحتياجات الطبية للمريض.

ويمكن أن يسبب استنشاق أبخرة الزئبق تلفا دائما للدماغ والرئتين والكليتين والجهاز المناعي. وفي الماضي ، تم استخدام المعدن الثقيل في البطاريات ومقاييس الحرارة ولمبات الفلورسنت، على سبيل المثال.

وعلى الرغم من البدائل الأقل ضررا، لا يزال حوالي 40 طنا من الزئبق يستخدم في ملغم الأسنان في الاتحاد الأوروبي كل عام، وفقا للبرلمان.

وتحظر اللوائح الحالية فقط حشوات الزئبق للأطفال دون سن 15 عاما والنساء الحوامل والمرضعات.