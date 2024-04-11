روسيا تشن هجمات صاروخية على منشأتين لتخزين الغاز في أوكرانيا

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شنت روسيا هجمات صاروخية على منشأتين لتخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا، اليوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وتؤكد الهجمات الروسية مجددا التهديدات التي تشكلها الحرب على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نفتوجاز أوكرانيا" الحكومية، أوليكسي تشيرنيشوف، إن المنشأتين لا تزالان تعملان فيما يقوم المتخصصون بتقييم تأثير القصف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما دمرت الضربات الصاروخية الروسية أكبر محطة لتوليد الكهرباء في منطقة كييف.

وتمثل هذه الهجمات الهجوم الرابع على مواقع تخزين الغاز في أوكرانيا، والتي لم تؤثر حتى الآن على العمليات.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنسبة 1ر7 %، معوضة خسائر اليومين السابقين.

ارتفعت العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق على مؤشر "تي تي إف" الهولندي، وهو المعيار المرجعي للغاز في أوروبا، بنسبة 5ر5% لتصل إلى 59ر28 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:19 مساء في أمستردام.