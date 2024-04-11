وفاة شاب غرقا أثناء لهوه وزملائه في ترعة بحر يوسف بالفيوم

توفي شاب بالفيوم غرقا في ترعة بحر يوسف بحي قحافة التابع لقسم ثان الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بترعة بحر يوسف، وانتقلت الشرطة وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت معاينة المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها العميد محمود هيبه مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث المركز، أن الشاب يُدعى "كريم أحمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة، سقط في الترعة أثناء لهوه مع زملائه وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.