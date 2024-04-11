رئيس بعثة اليونيفيل: الوضع الحالي على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مقلق وخطر التصعيد حقيقي

قال رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو يوم الأربعاء إن الوضع الحالي على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مقلق، مؤكدا أن خطر التصعيد بات حقيقيا.

وشدد لاثارو، في بيان بمناسبة عيد الفطر، نشرته اليونيفيل على منصة إكس، على عدم وجود حل عسكري للمواجهة الحالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وقال إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

ودعا رئيس بعثة اليونيفيل لوقف ما وصفه "بالأعمال القتالية" على جانبي الخط الأزرق والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار، وحل طويل الأمد للصراع.

وقال لاثارو إن "حوالي 50 دولة أرسلت قوات حفظ سلام إلى جنوب لبنان انطلاقا من الشعور بالالتزام والصداقة والاعتقاد بأن السلام طويل الأمد أمر ممكن في المنطقة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أن قواته وجهت ضربات إلى مواقع بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في سوريا، كما قصفت مواقع مراقبة تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وفي بيروت، حذر عضو مجلس النواب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل من شن حرب واسعة على لبنان، قائلا إن "أي حرب واسعة على لبنان سنواجهها بإمكانات كبيرة".