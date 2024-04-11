تباطؤ التضخم في رومانيا للشهر الثاني على التوالي

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تباطأ التضخم في رومانيا للشهر الثاني على التوالي بينما يدرس المسؤولون والمشاركون في السوق فرص خفض معدل الفائدة للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو.

وأفاد مكتب الإحصاء الروماني اليوم الخميس، بارتفاع أسعار المستهلك بواقع 6ر6 % من عام سابق في مارس، مقارنة بـ2ر7 % في فبراير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب، ارتفاع الأسعار بواقع 4ر0 % من الشهر السابق.

وأبقى صناع السياسات في بوخارست معدل الفائدة الرئيسي عند 7 % الأسبوع الماضي، قائلين إن التضخم سوف يواصل التراجع ولكن "بوتيرة مرتفعة على نحو طفيف" من المتوقع سابقا.

ومن المتوقع تراجع نمو الأسعار إلى 7ر4 % في نهاية العام الجاري، بحسب توقعات البنك المركزي، ولكن صناع السياسات حذروا كثيرا من أن المخاطر السياسية والمالية المحلية إلى جانب الغموض الجيوسياسي مازالوا يلقون بظلالهما على التوقعات.