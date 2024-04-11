الصين تنتقد تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المقدم لموردي توربينات الرياح

انتقدت الصين بشدة التحقيق الذي بدأته المفوضية الأوروبية بشأن موردي توربينات الرياح الصينية العاملة في أوروبا، للاشتباه في وجود منافسة غير عادلة.

ووصفت وزارة التجارة الصينية التحقيق الخاص بالاتحاد الأوروبي بأنه إجراء حماية، حيث قالت إنه يشوه بشكل تعسفي الحقائق المتعلقة بتعريف الإعانات، في حين أن المعيار الإجرائي ليس مفتوحا ولا شفافا ويضعف ظروف المنافسة العادلة.

وكان مسؤول من وزارة التجارة الصينية، طرح أمس الأربعاء في بروكسل، المخاوف الصينية.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها تبحث في مؤشرات على استفادة بعض الشركات المصنعة لتوربينات الرياح من الدعم الأجنبي، الذي منحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين.

وتتعلق الادعاءات - على وجه التحديد - بخدمات مزارع الرياح في إسبانيا واليونان وفرنسا ورومانيا وبلغاريا.