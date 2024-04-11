بايدن ينتقد نهج نتنياهو في التعامل مع حرب غزة ويصفه بالخاطئ

نقلت شبكة سي.إن.إن يوم الأربعاء عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إنه لا يتفق مع نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي في التعامل مع حرب غزة ووصفه بأنه خاطئ فيما يمثل واحدا من أكثر انتقاداته حدة لبنيامين نتنياهو.

جاءت تصريحات بايدن في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية سجلت قبل أيام من ضربات إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة (وورلد سنترال كيتشن) مما أثار غضبا وإحباطا في البيت الأبيض.

ودعا الرئيس الأميركي إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار وقال إنه "لا عذر" لعدم إيصال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا ضرورة إدخالها فورا.

وبمناسبة عيد الفطر كتب بايدن عبر حسابه على منصة إكس "قلبي مع من يقاسون من الصراع والجوع والنزوح في مختلف أنحاء العالم بما في في ذلك غزة والسودان".

وأضاف "حان الوقت لتجديد الالتزام بالسعي من أجل إقامة السلام والدفاع عن كرامة الجميع".