تسمم 7 أشخاص بسبب تناول فسيخ في المنصورة

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أُصيب 7 أشخاص في واقعتين مختلفتين بسبب تناول الفسيخ بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفيات بمدينة المنصورة.

وبالفحص، تبين في الواقعة الأولى إصابة خمسة أشخاص بالتسمم الغذائي داخل منزلهم بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، نتيجة تناولهم "فسيخ بلدي مملح"، وتبين أن مصدر الطعام محل فسيخ بكفر البدماص، وقد ظهرت عليهم أعراض (مغص - قيء - إسهال)، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وفي الواقعة الثانية، ادعت سيدتان إصابتهما بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ داخل منزل بشارع النخلة بمدينة المنصورة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام التخصصي.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.