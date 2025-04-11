مستشار وزير التموين: بلوغ أوقية الذهب 3500 دولار بنهاية العام بات أقرب بكثير

أرجع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض التعريفات الجمركية، والتي أحدثت ارتباكا في البورصات العالمية وأدى لانهيار بعضها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الصنايعية» عبر شاشة «الشمس»، إن الحرب التجارية الشرسة، لا سيما مع الصين؛ لها انعكاسات قوية للغاية على البورصات والذهب، مشيرا إلى أنها تدفع المستثمر للضغط على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين والاستقرار السائدة.

وأشار إلى أن التطورات الحالية دفعت سعر الأوقية لتسجيل مستويات قياسية لتصل إلى 3150 دولارا، لافتا إلى انعكاس ذلك على السوق المحلي ليسجل عيار 24 سعر 5114 جنيها، وعيار 21 سعر 4475 جنيها وعيار 18 سعر 3836 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36 ألفا و200 جنيه.

واعتبر أن الارتفاعات الحادة «شيء سيء جدًا للأسواق»؛ لأنها تخلق عدم استقرار، مشيرا إلى أن مؤشر التقلب في البورصات العالمية يسجل ارتفاعات وأرقاما لم يصل لها من قبل.

وأوضح أن التوقعات بالمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب لا تزال مفتوحة، لافتا إلى أن التوقعات السابقة بوصول الأوقية إلى 3500 دولار بنهاية العام، أصبحت الآن تبدو أقرب كثيرًا جدًا للتحقق؛ نتيجة الزيادات اليومية الكبيرة التي تتراوح بين 50 إلى 60 دولارا بسعر الأوقية خلال اليوم.