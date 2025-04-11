الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بعد تحريك الأسعار

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم عن اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، بناءً على توصيات مشروع محطات الركاب والانتظار، وكذلك بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول بعد تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية.

وأوضح أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات أخذت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين في تطبيق التعريفة الجديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، وذلك لضمان عدم حدوث تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

كما وجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ هذه التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانب آخر، أكد أحمد خالد أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة في المحافظة تعمل على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير أرقام الطوارئ التالية لاستقبال البلاغات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة: (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134)