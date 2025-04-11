تسلا تفتتح رسميا أول صالة عرض ومركز خدمة في السعودية

أطلقت شركة تسلا يوم الخميس رسميا عملياتها في السعودية، مسجلة بذلك فصلا جديدا في توسع الشركة عالميا بعد علاقة إيلون ماسك المضطربة مع المملكة- لكن الحرارة الشديدة في السعودية قد تشكل تحديًا لأداء سيارات تسلا الكهربائية وكفاءة بطارياتها.

وكان لماسك والسعودية تاريخ معقد. ففي عام 2018، زعم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه حصل على تمويل من صندوق الثروة السيادي للمملكة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. ولم تتحقق تلك الصفقة أبدا، مما أدى إلى توترات طال أمدها.

ومع افتتاح أول صالة عرض ومركز خدمة لها في العاصمة السعودية الرياض، ستنطلق تسلا في السوق السعودي بعد طول انتظار. وسيتاح في صالة العرض نماذج مختلفة، بما في ذلك موديل 3 وموديل واي وشاحنة سايبرتراك، كما سيتم افتتاح متاجر مؤقتة في الرياض وجدة والدمام.

واستقطب حدث الرياض حشدا كبيرا ومتنوعا - من صناع المحتوى وعشاق السيارات إلى الزوار المتحمسين لإطلاق تسلا.

ومع ذلك، لا تزال المملكة تواجه تحديات كبيرة في البنية التحتية، حيث يوجد بها عدد محدود من محطات شحن السيارات الكهربائية العامة المتاحة. وقد أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع شبكات الشحن في إطار أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

ويتمتع ماسك بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، حيث يشيد به الكثيرون لإبداعه وابتكاره، وينظرون إليه على أنه صاحب رؤية للمستقبل.