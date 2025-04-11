هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسائل العصيان المنشورة، وقال إنها "أكاذيب دعائية تُنشر في الإعلام باسم حفنة صغيرة من الأعشاب الضارة".

وأضاف: "الرسائل لم تُكتب باسم جنودنا الأبطال، بل من قبل مجموعة محدودة يتم تحريكها من قبل جمعيات بتمويل أجنبي تهدف إلى إسقاط حكومة اليمين"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "مواطني إسرائيل تعلموا الدرس، العصيان هو عصيان، ولا يهم أي اسم مهذب يُطلق عليه. كل من يشجع على العصيان سيُقال فورا"، مضيفا: "الجيش الإسرائيلي يقاتل، والجيش الإسرائيلي ينتصر، وكلنا وراءه".

وفي الأيام الأخيرة، أصدر أطباء احتياط ومحاربون قدامى في البحرية رسائل تُحذر من أن مسار الحرب الحالي يُعرّض الأسرى والجنود للخطر، ودعوا الحكومة إلى التحرك الفوري لإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وأعرب نحو 250 جنديا احتياطيا من وحدة الاستخبارات 8200 في جيش الاحتلال عن دعمهم العلني لطياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين طالبوا مؤخرا بتغيير فوري في سياسة الحرب التي تنتهجها الحكومة، بحسب رسالة تم توزيعها على وسائل الإعلام.

وفي بيانهم، قال جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات إنهم "ينضمون إلى نداء أطقم الطائرات في المطالبة بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى تغيير فوري في سلوك الحرب".

يُضاف تصريحهم إلى موجة الانتقادات المتزايدة من داخل قوات الاحتياط الإسرائيلية.