وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السيد وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكداً على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد الوزير عبد العاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نقل تحياته لفخامة رئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، ومؤكداً على دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.