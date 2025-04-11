جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي من جولاني برفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جندي من لواء جولاني بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع هجوم بريّ في رفح.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو قصف خلال الساعات الماضية نحو 40 هدفًا في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه يواصل عملياتها المكثفة وأن الفرقة 36 وسعت نطاق عملياتها خلال الليل في منطقة محور موراج إلى جانب استمرارها في العمليات في محيط المنطقة.

في غضون ذلك، سقط شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرة فلسطينيين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منزل مأهول بالسكان في منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس.

وقالت المصادر إن من بين الشهداء 7 أطفال، كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة من طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس، وقد تم تشييع الشهداء في مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ومن بين المناطق التي استهدفها القصف الإسرائيلي منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا حيث استشهد شخصان وأصيب آخرون.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.