وزير الرقمنة الألماني: الذكاء الاصطناعي سيحل محل المبرمجين وموظفي مراكز الاتصال

يرى وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، أن وظائف مثل المبرمجين ستتراجع وتختفي بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "الذكاء الاصطناعي يمكنه اليوم البرمجة بشكل مذهل.. قبل بضع سنوات كنا نقول: يجب على الجميع تعلم البرمجة. لكن اليوم يتم استكمال العديد من وظائف البرمجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وربما تحل محلها أيضا".

كما أشار فيلدبرجر إلى أن وظائف مراكز الاتصال تتأثر بشكل مباشر، مع تزايد اعتماد الشركات على روبوتات الدردشة في التعامل مع الاستفسارات.

ودعا فيلدبرجر إلى مزيد من المرونة في سوق العمل، قائلا: "انتهت الأوقات التي يمكن فيها الرهان على الاحتفاظ بوظيفة لمدة 30 عاما، رغم أن ذلك كان أمرا جميلا.. سيكون من الضروري أيضا توجيه الناس إلى إمكانية التعلم المستمر، بغض النظر عن العمر، وهذا سيكون جزءا من نظام التعليم".

وأكد الوزير، أن ألمانيا بحاجة إلى اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، وقال: "إذا لم نفعل ذلك، فستكون وظائفنا وكذلك الصناعة والاقتصاد في خطر أكبر بكثير. عدم المشاركة ليس خيارا"، موضحا أن هذه التكنولوجيا، عند استخدامها بشكل صحيح، ستعني قبل كل شيء النمو.

وكان فيلدبرجر قد حذر من قبل من فقدان كبير للوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية ظهور وظائف جديدة، وقال الآن: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى نمو ونماذج أعمال جديدة، وبالتالي إلى فرص عمل. نحن مهندسو مصيرنا".