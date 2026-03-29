رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن تعد عملية برية رغم بعثها برسائل للتفاوض

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تخطّط لهجوم بري، رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية للتفاوض على إنهاء الحرب.

وأضاف قاليباف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "العدو يبعث علنا برسائل تفاوض وحوار، فيما يخطّط سرا لهجوم برّي".

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لعمليات برية داخل إيران قد تستغرق أسابيع.

ولا يزال غير واضحا فيما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيصادق على خطط نشر قوات برية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسئولين أمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن الخطط الحالية لا تنطوي على "غزو واسع النطاق"، بل تركز على تنفيذ غارات محدودة يشارك فيها مزيج من قوات العمليات الخاصة ووحدات المشاة النظامية.

ويُعتقد أن الولايات المتحدة لديها ما يزيد عن أربعة آلاف فرد من مشاة البحرية على متن سفن متجهة إلى منطقة الخليج، كما أن قوات المظلية من الفرقة 82 في حالة تأهب، مع بحث إمكانية إرسال تعزيزات إضافية.

في غضون ذلك، تعرّض رصيف بحري في مدينة بجنوب إيران قريبة من مضيق هرمز، لضربات أمريكية إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب ما أفاد وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الوكالة: "شنّ العدو الأمريكي الصهيوني هجوماً إجرامياً على رصيف (مدينة) بندر خمير، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.



