رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وتتعرض الإمارات لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة من إيران، ضمن ما تعتبره الأخيرة ردا على حرب أمريكية إسرائيلية متواصلة عليها منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الأحد، إن محمد بن زايد وزيلينسكي بحثا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده.

كما بحثا تداعيات هذا التصعيد على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وتناول اللقاء "العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية"، بحسب الوكالة.

وجدد محمد بن زايد الإعراب عن "إدانة هذا العدوان الإرهابي، لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما بحثا التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، وجدد الرئيس الإماراتي الإعراب عن دعم بلاده جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.