حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقف بلاده من الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وكتب في منشور عبر منصة «X» مساء الجمعة «أجد نفسي أمام مجموعة من التفسيرات التي لا أساس لها من الصحة فيما يتصل بسياساتنا تجاه غزة.. وهذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم للدولة الفلسطينية بدون حماس».

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب «إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار المستدام، واستئناف المساعدات الإنسانية على الفور، وتعزيز الحل السياسي القائم على الدولتين».

وأعاد تأكيد دفاعه عن الحق الشرعي للفلسطينيين في إقامة دولتهم وتحقيق السلام، قائلا: «لا يوجد طريق آخر سوى الحل السياسي، وأنا أدافع عن الحق الشرعي للفلسطينيين في إقامة دولة والسلام، تماما كما أدافع عن حق الإسرائيليين في العيش في سلام وأمن، في حين أن كلا الدولتين معترف بهما من قبل جيرانهما».

وشدد أن المؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل لدفع حل الدولتين يجب أن يكون «حاسما»، مؤكدا أنه يبذل شخصيا كل ما في وسعه بالتعاون مع شركاء فرنسا؛ لتحقيق هدف السلام، مضيفا: «نحن بحاجة إلى هذا كثيرًا».

في ختام رسالته، دعا ماكرون، إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح، قائلا:« يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لا ينبغي لنا أن نستسلم للاختصارات أو الاستفزازات، لا ينبغي لنا أن نسمح للمعلومات الكاذبة والتلاعب بأن يكتسب زخمًا، والأهم من ذلك كله دعونا نبقى متحدين».