انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ساسة الاتحاد الأوروبي بشدة على خلفية تقارب بين الكرملين والإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال لافروف لوكالات الأنباء الروسية، اليوم الجمعة، أن شخصيات سياسية مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أظهرن "مدى تردي الاتحاد الأوروبي".

وذكر لافروف في اجتماع مع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في العاصمة الكازاخية ألماتي، أن تلك السياسيات لا تفكرن في ناخبيهن، لكنهن قدمن الرغبة في معاقبة روسيا على رفاهية مواطنيهن.

وعلى النقيض أعرب لافروف عن احترامه للحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت اتصالات مع الجانب الأمريكي أن هناك تفاهما من حيث المبدأ على الحاجة إلى الحوار في ظل الحفاظ على المصالح الوطنية مع الجانبين.

وأوضح لافروف: "نرى أن هناك رغبة في الولايات المتحدة للتعامل مع أساس المشكلة، على النقيض من أوروبا، ويمكنني هنا أن أضم بريطانيا العظمى، التي تتجاهل أسباب الوضع الحالي تماما"