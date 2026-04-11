الخارجية الأمريكية تلغي الإقامة الدائمة لبعض الأجانب المرتبطين بإيران

ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على ثلاثة مواطنين إيرانيين تربطهم صلات بالنظام الإيراني، وذلك عقب قرار وزير الخارجية ماركو روبيو، بإنهاء وضعهم كمقيمين دائمين قانونيين.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، فإن عيسى هاشمي ومريم طهماسبى وابنهما محتجزون لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في انتظار ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن عيسى هاشمي، ابن معصومة ابتكار، المعروفة باسم «ماري الصارخة»، والتي كانت المتحدثة باسم المسلحين الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، واحتجزوا 52 أمريكيًا كرهائن لمدة 444 يومًا.

والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات الفيدرالية امرأتين من أقارب القيادي العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني، بعد قرار بسحب وضع إقامتهما الدائمة في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان حينها، إن وزير الخارجية ماركو روبيو، ألغى الإقامة القانونية لكل من حميدة سليماني أفشار وابنتها، مشيرة إلى أنهما أصبحتا رهن احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

كما أنهى روبيو، الإقامة القانونية لفاطمة أردشير لاريجاني - ابنة وزير الأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني - وزوجها، ومنعهما من دخول الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلًا.

وأكدت الوزارة أن «إدارة ترامب لن تسمح أبدًا بأن تصبح أمريكا موطنًا للأجانب المرتبطين بأنظمة إرهابية معادية لأمريكا».