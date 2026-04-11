متحدث الخارجية الإيرانية: يجب على الجميع إدانة التحريض العلني على إرهاب الدولة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنه يجب على الجميع إدانة التحريض العلني على إرهاب الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ونقل موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي، أن سفنًا حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز، في عملية تُعد الأولى من نوعها منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في فبراير الماضي.

وأوضح المصدر أن عدة سفن تحركت من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج ثم عادت إلى بحر العرب دون أي تنسيق مسبق مع طهران، مؤكدًا أن الخطوة تندرج ضمن عمليات "حرية الملاحة" في المياه الدولية.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، على أن الولايات المتحدة بدأت رسميًا تطهير المضيق من الألغام البحرية، معتبرًا ذلك "خدمة دولية" للصين واليابان وأوروبا.