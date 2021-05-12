أوبك تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها للطلب العالمي على النفط، عند نفس مستويات توقعاتها في الشهر الماضي حيث تتوقع ارتفاع الطلب خلال العام الحالي بمقدار 95ر5 مليون برميل يوميا أي بنسبة 6ر6% عن العام الماضي وهو ما دعم أسعار النفط في تعاملات اليوم.

جاء إبقاء منظمة أوبك على توقعاتها بالنسبة لسوق النفط العالمية نظرتها المتفائلة بشأن الطلب العالمي على الطاقة رغم "حالات الغموض القوية" وبخاصة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقلصت اوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل لكنها رفعت توقعاتها للربع الثالث بمقدار 150 ألف برميل وللربع الأخير من العام الحالي بمقدار 290 ألف برميل.

وأشارت أوبك إلى أن أسعار النفط حاليا أعلى بنحو 20 دولار للبرميل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يدور متوسط سعر الخام حاليا حول 60 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه ذكرت المنظمة في تقريرها الشهري إلى أن سعر سلة نفط أوبك المرجعية انخفض خلال أبريل الماضي بمقدار 32ر1 دولار أي بنسبة 2% عن مارس ليستقر عند مستوى 24ر63 دولار للبرميل.