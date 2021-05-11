النيابة العامة: سنعلن اليوم التصرف في قضية الاعتداء على فتاة فندق فيرمونت

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أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، غلق البريد الإلكتروني المنشأ بمناسبة التحقيقات في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي»، وستعلن عن تصرفها في الدعوى اليوم.