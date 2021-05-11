النيابة العامة: سنعلن اليوم التصرف في قضية الاعتداء على فتاة فندق فيرمونت

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، غلق البريد الإلكتروني المنشأ بمناسبة التحقيقات في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي»، وستعلن عن تصرفها في الدعوى اليوم.