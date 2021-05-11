 النيابة العامة: سنعلن اليوم التصرف في قضية الاعتداء على فتاة فندق فيرمونت - بوابة الشروق
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النيابة العامة: سنعلن اليوم التصرف في قضية الاعتداء على فتاة فندق فيرمونت

مكتب النائب العام
مكتب النائب العام
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 8:57 م

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، غلق البريد الإلكتروني المنشأ بمناسبة التحقيقات في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي»، وستعلن عن تصرفها في الدعوى اليوم.

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