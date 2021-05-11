النفط يهبط بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأميركي الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94% إلى 64.31 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82% إلى 67.76 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم "لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى".

وأغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر أوبك اليوم تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في أبريل .