قساوسة ورهبان ومكرسات إيبارشية الفيوم يتلقون لقاح فيروس كورونا

تلقى ما يزيد عن 100 من القساوسة والرهبان والمكرسات، والعاملين بإيبارشية الفيوم، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، ورئيس وأديرتها.

حضر أعمال التطعيم، التي تمت بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم "مقر المطرانية"، الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وعدد من قيادات المديرية، وقد حصل الحضور على الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا"، سينا فارم الصيني.

جاء ذلك، في إطار التعاون والتنسيق بين مطرانية الفيوم، ووكيل الوزارة، وقيادات مديرية الصحة بالفيوم، ووجهت المطرانية الشكر لفريق العمل بمديرية الصحة، الذين شاركوا في تطعيم أبناء المطرانية.

ضم فريق العمل من مديرية الصحة بالفيوم، كلا من الدكتورة منال ميخائيل استراس، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور هاني أنور، مدير إدارة بندر الفيوم الطبية، والدكتورة سيسيل أنيس، مسئول الوقائي بإدارة بندر الفيوم الصحية، والدكتورة نشوى جلال، العلاقات العامة بالمديرية، وجميع أعضاء الفريق الطبي من التمريض والإداريين.

جدير بالذكر أن نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، الجمعة ٢٣ أبريل، بدير القديس الانبا ابرام بالعزب.