 عقوبة محتملة في انتظار شيكابالا بعد واقعة القمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مايو 2021 11:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

عقوبة محتملة في انتظار شيكابالا بعد واقعة القمة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 11:47 ص

ألمح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة إلى إحتمالية توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك بعد واقعة "الحذاء" في مباراة القمة التي أُقيمت أمس الإثنين.

وكان شيكابالا قد أشار بيده على حذاءه مع النظر للمدرجات خلال عملية استبداله، مما اعتبره البعض تعمد توجيه إهانة لجماهير الأهلي المتواجدة في الملعب.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد :"هل رأيت واقعة شيكابالا ؟ أحد الأشخاص أبلغني بها. ولكن الموضوع لا يخصني".

وأضاف :"هذه المسألة متعلقة بتقرير مراقب المباراة. والقمة شهدت تواجد اثنين مراقبين على أعلى مستوى في الملعب وهما ياسر عبد العظيم وسيد بخيت".

وتابع :"لو كتب مراقبا المباراة أي شيء في تقريرهما، ستنظر لجنة المسابقات فيه بشكل طبيعي، وتأخذ القرارات وفقًا للائحة وشروط المسابقة. لا توجد مشكلة إن شاء الله".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك