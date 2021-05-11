كشف ملابسات واقعة اصطدام دراجة نارية بطفل فى التجمع

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اصطدام أحد الأشخاص "يستقل دراجة نارية" بطفل بمنطقة التجمع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً منشور مصحوباً بصورة لطفل إصطدم به "عامل توصيل طلبات" يستقل دراجة نارية أثناء سيره داخل إحدى التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بطفل أثناء اللهو (فر قائدها هارباً) مما نتج عنه إصابة الطفل بعدة إصابات خطرة وتم حجزه بإحدى المستشفيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم بالتجمع السكنى المشار إليه) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.