لابيد يصف مقتل مراسلة الجزيرة بالمؤسف ويعرض إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين

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وصف وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، مقتل الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بـ"المؤسف"، وعرض إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين.

وكتب على موقع تويتر: "نطالب الفلسطينيين بإجراء تحقيق مرضٍ مشترك، عقب المقتل المؤسف للصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "يجب حماية الصحفيين في ساحات القتال، وعلينا واجب الوصول إلى الحقيقة".

وختم بالتأكيد أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل عملها في كل مكان لمنع الإرهاب وقتل الإسرائيليين".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتم التحقيق في إمكانية تعرض صحفيين فلسطينيين لإطلاق نار قد يكون مصدره مسلحون فلسطينون".