مدبولي يشهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون لإنتاج 300 ألف طن أمونيا خضراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتي "توتال" الفرنسية، و"إنارة كابيتال" المصرية، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ورومان دو لو مارتينيير، مدير عام شركة "توتال" الفرنسية، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة "إنارة كابيتال" المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل بدأب على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لاسيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وصرح المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركتي "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال"، يهدف إلى إقامة مشروع بالسخنة لإنتاج ٣٠٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في المرحلة الأولى للمشروع، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون ونصف مليون طن سنوياً، على أن يتم تغذيته بالهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تزامناً مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.