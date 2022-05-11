مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والعربية، إذ تتواصل منتصف الأسبوع الجاري عدد من المباريات المؤجلة في المسابقة، حيث تقام مساء اليوم أربع مباريات دفعة واحدة في الدوري الإنجليزي، على رأسها مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون المؤجلة من الجولة 33.

وفي إسبانيا، تستمر اليوم مباريات الجولة 36 من منافسات "لا ليجا" بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة إلتشي ضد أتلتيكو مدريد، وإشبيلية ضد ريال مايوركا.

أما في إيطاليا، تتوجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، حيث تقام مباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر.

وعلى المستوى العربي، نشهد مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين، يحل فيها الهلال ضيفًا على الاتفاق في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري - الجولة 18

المصري ضد غزل المحلة - 4:00 - ONTime Sports

الاتحاد ضد سموحة - 6:30 - ONTime Sports

مصر المقاصة ضد بيراميدز - 9:00 ONTime Sports

كأس إيطاليا (النهائي):

يوفنتوس × إنتر ميلان 9:00م AD SPORTS 2 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليدز يونايتد × تشيلسي 8:30م beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتي × نوريتش سيتي 8:45م beIN Sports 3 HD Premium

واتفورد × إيفرتون 8:45م beIN Sports HD Xtra 1

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي 9:15م beIN Sports 1 HD Premium

دوري الدرجة الأولى الإسباني:

إشبيلية × ريال مايوركا 8:30م beIN Sports HD 3

إلتشي × أتلتيكو مدريد 9:30م beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - مباراة مؤجلة

الاتفاق ضد الهلال - 5:55 - SSC