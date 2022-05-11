قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب بسلاح أبيض؛ إثر وجود خلافات أسرية بينهما على رؤية أطفاله، وطلبت استمرار تحريات المباحث، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وسؤال شهود العيان.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، برصد منشور متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول قيام شخص بالاستيلاء على هاتف محمول من إحدى السيدات، حال تواجدها في نطاق دائرة القسم، والتعدي عليها بسلاح أبيض، محدثاً إصابتها بجروح قطعية في الوجه.

وبإجراء الفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 مايو الجاري، تبلغ إلى قسم شرطة سيدي جابر بوجود مشاجرة، أسفرت عن وجود مصابة في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من: طرف أول "عامل" مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته سلاح أبيض، وبين طرف ثانٍ "طليقته"، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه "مصابة بجرحين قطعيين في الوجه".

وأضاف الفحص أن الواقعة حدثت حال انتظار المتهم لطليقته أمام الشركة محل عملها، لوجود خلافات أسرية بينهما على رؤية الأطفال، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، قام خلالها الأول بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، محدثًا إصابتها..

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، فتم تحريزه وتحرير محضر إداري بعملية الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.