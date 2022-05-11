وفد حقوق إنسان النواب يصل بلجيكا

وصل مساء أمس الاثنين، وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين البلجيكيين ولوكسمبورج وأعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي.

ترأس الوفد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام.

كان في استقبال الوفد السيد السفير الدكتور/ بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى حلف شمال الأطلنطي وسفير مصر غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى، في إطار تعزيز الروابط البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي والبلجيكي وبرلمان لوكسمبورج.