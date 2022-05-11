فرنسا تسجل 56 ألفا و461 إصابة جديدة بكورونا و123 حالة وفاة

سجلت فرنسا 56 ألفا و461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و123 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و212 ألفا و276 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و16 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.