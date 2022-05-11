أمريكا والناتو يبحثان أمن حلف شمال الأطلسي في ضوء التدخل الروسي في أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة والناتو أمن حلف شمال الأطلسي في ضوء التدخل الروسي في أوكرانيا.

جاء ذلك، بحسب بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا في واشنطن العاصمة.

ووفقا للبيان، فقد ناقش الجانبان، خطط الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الناتو في برلين في الفترة من 14 إلى 15 مايو وقمة الناتو يومي 28 و30 يونيو في مدريد، بما في ذلك المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف والذي يركز على دعم الحلفاء.