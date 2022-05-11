أبو الغيط يُدين مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي.

وأكد أبو الغيط، في بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني اليوم ، أن "ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط قوله إن "الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج علي ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني".

وحمل أبو الغيط "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة المُفجعة"، ومشدداً علي ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين. ​

واعتبر الأمين العام أن "اسم الشهيدة أبو عاقلة سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أبو عاقلة، التي تعمل مراسلة لقناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية منذ 24 عاما، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.