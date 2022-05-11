ابتكارات مرتقبة في عالم مشاهدة مباريات كرة القدم مستقبلا

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قالت دوناتا هوبفن، التي شغلت مؤخرا منصب رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء إنها ترغب في تحويل الدوري الألماني (بوندسليجا) "أكثر الدوريات رقمنة في العالم".

وأضافت هوبفن في افتتاح مؤتمر "الابتكار الرياضي" الذي تنظمه الرابطة في دوسلدورف، إن كرة القدم "ستواصل المرور بمستويات عالية في الابتكار".

وأضافت :"الاستادات ستصبح بشكل متزايد ساحة لثقافة الخدمات الرقمية، دون التخلي عن هويتها."

وتابعت :"سيمكن لكل مشجع في المستقبل أن يمر بتجربة زيارة الاستاد وفقا لاختياراته وتفضيلاته الخاصة."

وأضافت :"ببساطة، من يحبون متابعة المباراة طوال 90 دقيقة مع تناول الجعة والنقانق، سيتمكنون من فعل ذلك في المستقبل. ولكن من واجبنا أيضا الاهتمام بمن يرغبون في الخدمات الرقمية."

وقالت رئيسة الرابطة التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية :"نرغب في أن نصبح أكثر الدوريات رقمنة في العالم".

وأضافت هوبفن أن الذكاء الاصطناعي سيكون عاملا متناميا في الإعلام، خاصة بالنسبة للمشجعين صغار السن.

وأوضحت :"في يوم ما، سيتمكن كل شخص من مشاهدة البث بالشكل الذي يرغب فيه."

وأضافت :"العوالم ستندمج أكثر وأكثر. والمشجعين الصغار على وجه الخصوص سيرغبون في الاستمتاع بالفعاليات الرياضية في العالم الافتراضي مستقبلا. علينا أن نستعد لذلك."