طاقم إنقاذ يعثر على 3 متسلقين متوفين في جبال جنوبي كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية، إن فرق الإنقاذ التي كانت تستجيب لبلاغ في ظل هبوب رياح شديدة، عن متسلق جبال مصاب سقط من منحدر قرب مسار جبلي جنوبي كاليفورنيا، عثرت على الرجل واثنين من مرافقيه متوفين.

وبحسب بيان من إدارة رئيس شرطة مقاطعة سان برناردينو، تم العثور على الجثث الثلاث مساء أمس الاثنين على مسار "ديفيلز باكبون" في جبل بالدي، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3048 مترا شرق لوس أنجليس.

وأفادت الإدارة، بأنها تلقت اتصالا قرابة الساعة 1130 صباحا أمس الاثنين من شخص أبلغ عن سقوط صديقه "19 عاما" لمسافة 150 مترا على منحدر جبلي منعزل.

وقال المبلغ، إنه سار إلى منطقة تتوفر فيها شبكة الهاتف المحمول وأخبر رجال الإنقاذ بإحداثيات نظام التموضع العالمي.

ورصد طاقم مروحية المتسلق المصاب وشخصين آخرين، لكن الرياح القوية حالت دون هبوط الطائرة، كما فشلت محاولة هبوط ثانية بعد ساعات بسبب الرياح.

وبحسب بيان مكتب رئيس الشرطة، تم إنزال مسعف من المروحية بالحبال، في نهاية المطاف، ليجد الأشخاص الثلاثة متوفين قرابة الساعة 1930 مساء.