كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، حجم إصابة اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر ومدة غيابه عن مباريات فريقه إيه سي ميلان، بعد تعرضه للإصابة في مباراة إنتر ميلان بدوري الأبطال.

وكان فريق إنتر ميلان قد فاز على نظيره إيه سي ميلان بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب سان سيرو.

ووفقًا لـ شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا، فإن بن ناصر سيغيب عن مباريات فريقه ميلان حتى نهاية الموسم الجاري؛ بسبب إصابته في الركبة.

وأوضحت سكاي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بن ناصر في غضروف الركبة اليمني ، وسيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.