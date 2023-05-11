القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - عدد 4 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اقروا الواقعة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.