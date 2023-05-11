نجوى كرم تطرح «10 دقايق» ثاني أغاني ألبومها «كاريزما»

طرحت المطربة نجوى كرم، ثاني أغنيات ألبومها الجديد «كاريزما»، والتي تحمل اسم «10 دقايق»، وذلك عبر المنصات الموسيقية المختلفة وقناة الشركة المنتجة على موقع «يوتوب».

أغنية «10 دقايق» من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

وتقول كلمات الأغنية: «ما شفتو عشر دقايق.. وبقلّي عشقان.. علقان.. ومغروم كتير.. شو لذيذ وشو رايق.. ما شفتو عشر دقايق.. وبقلّي عشقان..علقان..ومغروم كتير.. مع انّي كمشتو والكذب مبيّن بعينيه.. صار قلبي حاير وداير يسألني عليه.. شو لذيذ وشو رايق.. حرّك إحساسي بحركاتو.. خربطلي قلبي ودّقاتو.. شو عم بصير.. سحرني وتمكنّ منّي.. برضايي ومش غصباً عنّي.. شعور خطير».

وكانت نجوى كرم، طرح يوم 5 مايو، فيديو كليب «شغل موسيقى»، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، ليكون أول كليب من ألبومها الجديد «كاريزما»، وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.