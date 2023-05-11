قائد قوات فاجنر يخشى حصار قواته في باخموت

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أعرب يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر الروسية المرتزقة الروسية عن خوفه من أن تحاصر وحدته في القتال الدائر حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وكتب بريجوجين عبر تطبيق تليجرام مساء اليوم: "في ظل نقص الذخيرة، تهدد (مفرمة اللحم) الآن بالتحول إلى الاتجاه المعاكس".

وبحسب تقارير لمسؤولين بالجيش الأوكراني اليوم، اضطرت قوات فاجنر إلى التخلي عن حماية هذا الجناح لوحدات نظامية بالجيش الروسي، والتي تراجعت لمسافة كيلومترين.

وكتب بريجوجين: "هناك الآن تهديد جسيم من محاصرة (قوات) فاجنر بسبب انهيار أجنحة (الجيش). وظهرت في الأجنحة تصدعات وانكسارات بالفعل".

وفي تقدير بريجوجين، ليست لباخموت "أي أهمية استراتيجية".

ويخوض الجانب الروسي معركة للسيطرة على باخموت فحسب لإجهاد القوات المسلحة الأوكرانية عقب انسحاب القوات الروسية من أجزاء أخرى في أوكرانيا.