 وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية استمرار عملية غزة لفترة طويلة وامتدادها لجبهات أخرى - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية استمرار عملية غزة لفترة طويلة وامتدادها لجبهات أخرى


نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 8:43 ص

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في غزة ربما تستمر لفترة طويلة، ومن المحتمل أن تتسع رقعتها إلى جبهات أخرى

وأضاف في تصريحات مساء اليوم الأربعاء " مستعدون لمواصلة العمل ضد غزة وأي طرف آخر يجرؤ على تحدينا أو يوجه تهديدات أخرى يمكن أن تتطور "بحسب "يديعوت احرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني

وتابع "ردنا من الليلة الماضية ، يمكننا تكراره في أماكن أخرى ، وفي أي قطاع وفي أي هدف يشكل تهديدا لنا".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رؤساء البلديات الجنوبية أنه يتعين عليهم الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة بشكل كبير.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تطلق رشقات صاروخية من قطاع غزة ردا على مقتل ثلاثة من قادتها فجر أمس الثلاثاء في غارات شنتها إسرائيل.

من جهتها تواصل إسرائيل شن غارات لليوم الثاني .


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