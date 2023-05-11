جامعة الوادي الجديد تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه تم تنظيم حفل لختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2022 / 2023، بالإضافة إلى تنصيب إتحاد طلاب الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئه التدريس ومديري العموم وأمناء الكليات والعاملين بالجامعة ومنسق عام الأنشطة بالجامعة، وذلك بمسرح سينما هيبس بالخارجة.



وأكد طنطاوي، على دعم الدولة المصرية ودعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الوادي الجديد للجامعة في شتى المجالات التنموية والخدمية والبحثية والعلمية للارتقاء بالجامعة والتى شهدت خلال الفترة الماضية عدة تطورات فى البنية التحتية والإنشائية والمعلومات.



وأضاف أنه وضع خطة لبدء الدراسة بكلية التربية الرياضية والآداب والزراعة والطب البيطري بمقر الجامعة الجديد بعد اكتمال الإنشاءات والأثاثات في العام الجامعي الجديد، موضحاً أن الاتحاد هدفه تكوين قيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية، بجانب المشاركة في الأنشطة والحصول على العديد من الجوائز في كل المسابقات.



من جانبه قال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن هناك اهتماماً كبيرا توليه الدولة بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.



وذكر أن الحفل تضمن فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة مركز الفنون بالجامعة الذي قدم أوبريت يجسد روح الولاء والانتماء للوطن.



وأشار إلى تنصيب اتحاد طلاب كليات التربية والطب البيطري والزراعة والعلوم والتربية الرياضية، والآداب والطب البشرى.