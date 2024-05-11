تونس تعلن عودة 2500 مهاجر طوعيا إلى بلدانهم منذ بداية العام

قالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي يوم السبت إن 2500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء عادوا بشكل طوعي إلى بلدانهم منذ بداية العام.

وأضافت إدارة الحرس الوطني في بيان " تقدم العديد من المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء الى العديد من المقرات الامنية طالبين النظر والتداخل لفائدتهم مع المنظمات التي تعنى بالهجرة في بلادنا قصد تسفيرهم نحو أوطانهم".

وتابعت "بعد التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للعديد من المهاجرين تم وضع خطة استراتيجية خاصة لإعادتهم لأوطانهم كانت آخرها رحلة على الخطوط الجوية نحو إحدى البلدان الأفريقية كان على متنها 166 مجتازا غير نظامي".

وتعاني تونس من تدفق آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أراضيها على أمل إيجاد فرصة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

لكن تونس تواجه ضغوطا من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا لمنع تدفق المهاجرين. وأثار ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس غضبا عارما في صفوف أهالي بلدات تونسية خاصة العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس الساحلية. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق إن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء "أمر غير طبيعي"، مؤكدا أن بلاده لن تكون أرضا لتوطينهم أو معبرا لهم.