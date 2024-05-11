ضبط شخصين لبيعهما أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات ببني سويف

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ألقت شرطة المصنفات القبض على شخصين لإدارتهما محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق ببني سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة (شخصين) محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بنى سويف لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

تم استهداف المحلين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية) وأقرا بأنهما مالكى المحلين وارتكابهما المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.