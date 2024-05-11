شولتس وماكرون يؤكدان أهمية الصداقة الألمانية الفرنسية كدعامة أساسية للاتحاد الأوروبي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية الصداقة الألمانية الفرنسية كدعامة أساسية للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مدته 16 ثانية نُشِر على موقع إكس أكد فيه الزعيمان هذه الصداقة بطريقة مازحة حيث قرأ ماكرون سؤالا من أحد المواطنين يريد أن يعرف منه ما إذا كان الثنائي الألماني الفرنسي لا يزال قائما.

وبدلا من ماكرون، أجاب شولتس باللغة الفرنسية قائلا:" صباح الخير أصدقائي الأعزاء، أود أن أؤكد لكم: عاشت الصداقة الفرنسية الألمانية"، وبدوره رد ماكرون باللغة الألمانية قائلا:" شكرا أولاف أوافقك تماما".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا يأتي في طليعة منتقدي حالة العلاقات الألمانية الفرنسية في الوقت الراهن.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي وزعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس مؤخرا خلال المؤتمر الاتحادي لحزبه إن هذه العلاقات تمر بحالة من السوء لم تحدث منذ عقود.

ومن المتوقع أن يقوم ماكرون بزيارة رسمية لألمانيا في نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع أن تتم إعادة إحياء قضية العلاقات الفرنسية الألمانية خلال هذه الزيارة.