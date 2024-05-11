حزب الله يطلق 35 صاروخا على مدينة كريات شمونة

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تعرضت مدينة كريات شمونة في شمالي الأراضي المحتلة لقصف عنيف من ميليشيا حزب الله من جنوب لبنان مساء الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض 15 صاروخا من بين 35 صاروخا، وضربت الصواريخ المتبقية المدينة أو مناطق مفتوحة، مما تسبب في تضرر مبان ومركبات.

ولم يسفر القصف عن خسائر بشرية نظرا لحقيقة أن معظم سكان المدينة غادروها بعد بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي.

وتسببت بعض الضربات في اندلاع حرائق غابات.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه تم نشر 10 فرق لإخماد الحرائق.

وأعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن الهجمات.

ورد الجيش الإسرائيلي بضربات بالمدفعية. وقال الجيش إن مقاتلات ضربت خمسة مباني يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف أنه تم أيضا ضرب موقع أطلق منه حزب الله الصواريخ على إسرائيل.