إسلام بحيري يستنكر ربط اسم مؤسسة تكوين بالعقيدة اليهودية: ده هذيان

استنكر إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين» للفكر العربي، ربط اسم المؤسسة بـ«سفر التكوين» أول أسفار التوراة في العقيدة اليهودية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «اللي قال كده أكيد يهذي، نحن تناقشنا في الاسم لشهور طويلة».

وأشار إلى أن المؤسسة تهدف ببساطة إلى «تكوين» قاعدة عريضة وجديدة من الثقافة العربية، قائلًا إن الاسم «محترم جدًا ومتواضع جدًا».

وأكد أن «المفكرين والباحثين والكتاب يحق لهم مناقشة الفكر الديني بدون تصادم مع المجتمع»، نافيًا الاتهامات الموجهة إلى المؤسسة بأنها تروج لأفكار غير مقبولة.

وأكمل: «الفيديوهات الموجودة والمنتجة والمقالات على الموقع لا تروج لتلك الأفكار، ولو رأى أحد ذلك فليقدم فيديو للرد علينا، ونترك للناس مجال الاختيار والنقد والتحليل الذاتي وتنظر إلام ارتاح عقلها وقلبها».

ولفت إلى أن «المؤتمر الأول للمؤسسة عُقد تحت رعاية الدولة، وهو ما يعني أنها تعمل وفق الإطار القانوني الطبيعي»، مشيرًا إلى ان «الدولة المصرية لم يعهد في أي نظام أنها تخلت عن ثوابتها الاجتماعية».