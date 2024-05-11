رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى البرلمان للنظر فيه

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قدم رئيس مجلس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت تشكيل الحكومة الجديدة المقترح للبرلمان (مجلس الدوما) للنظر فيه.

وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وفقًا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي "حكومة روسيا الاتحادية"، قدم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان الروسي (الدوما) للنظر فيها"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أنه يتم تعيين كل من وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ووزراء الداخلية والعدل والطوارئ والخارجية من قبل الرئيس نفسه بعد التشاور مع مجلس الفيدرالية.

وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين أنطون سيلوانوف في منصب وزير المالية.

كما أوضح البيان أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، وزيرا للطاقة.

واقترح ميشوستين تعيين نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا لمجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية.