خوسيلو يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام غرناطة

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يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على غرناطة، مساء اليوم السبت، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

توج ريال مدريد رسميا بلقب الليجا الجولة الماضية، حيث يعتلي صدارة الترتيب برصيد 87 نقطة، بينما غرناطة في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، من المتوقع أن يبدأ أنشيلوتي مباراة غرناكة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، وفران جارسيا

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، وسيبايوس

خط الهجوم: أردا جولر، إبراهيم دياز، وخوسيلو